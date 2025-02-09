報案搵記者 金毛男大鬧鳳樓 稱「屋企」着火 語無倫次赤腳逃走

【本報訊】昨日凌晨約3時，本報接獲一名男子報料，指他在觀塘物華街一單位被警員誣陷藏毒，並着記者到場採訪，同時他又傳來數段影片，其中一段影片可見事主身處一單位內，並朝街上拍片，當時有一輛電單車駛至樓下，他自言自語稱「我開X咗門喇，影X住你喺車尾攞嘢呀！影住你呀，咪X郁呀！」

稱「畀人屈」受困 粗口橫飛 第二段條影片可見該名男子在一鳳樓內，鳳樓門外「天眼」拍下一名孭袋的男子經過，其後爆料男子面對屏幕稱「入嚟喇！入嚟喇，夠大袋未呀！夠唔X夠呀」。此時鏡頭一轉，一名疑似鳳姐現身，並且露出驚慌神情，男子則語無倫次，大肆爆粗。未幾，一名女子拍門詢問「點解咁嘈」，並着對方開門，男子隔門稱「我畀人屈呀！我上嚟玩吓咋，呢度唔係我屋企呀！呢個嗌我上嚟玩吓咋，開乜X嘢門呀！咩事呀！」

至第3段影片，可見一名女子站在鳳樓內，其後鏡頭轉至街上，攝下一輛汽車停在路旁，司機落車離開。期間，片段傳來一把女聲問「我又冇得罪你！點解你要咁對我呀？」男子回覆對方「你唔好用呢招喇！」他其後又望向窗邊，見該名司機返回車內，男子又自言自語稱「你唔好屈我喇，睇住你成袋嘢攞番上車，X你老母，屈喇！」

本報記者致電爆料男子查詢情況，他聲稱被人困住，又指「嗌我上嚟玩，依家啲人喺晒門口呀！」記者問對方有否報案，他隨即收線，其後記者發現一名金毛男子坐於涉事鳳樓窗邊。

至昨日凌晨4時15分，執法部門接獲一名男子報案，指物華街43號「屋企」發生火警，多輛消防車及一輛救護車接報趕至，消防員則拖喉戒備。期間，記者見鳳樓內的金毛男赤腳跑落樓，繼而往協和街方向逃去。消防登樓後並無發現火警，遂收隊離去。其後，記者往鳳樓拍門欲向涉事鳳姐了解事件，但無人應門。