東呼即應：不分晝夜睇電話 老花漸趨年輕化

東呼即應請教專家 眼鏡食療多角度解畫 都市人愛玩手機，對視力構成壓力。經常看不清字體，即使筆劃少得如「四」字，也會看錯，而調查更指老花有年輕化迹象。《東呼即應》就老花問題請教了專家，有眼科醫生指出，老花程度會隨年紀增加，老花眼鏡不應隨便購買現成的，戴錯易出現頭痛。有中醫師則指，用滾水焗枸杞子；用黨參、當歸、石斛加蜜糖飲用，可幫助補氣血、有助改善眼花。

近日有機構調查發現，40歲以上人士當中，高達65%已出現老花徵狀。眼科專科醫生余珊表示，現代人習慣使用手機或電腦等各種電子產品，導致視力退化問題日趨年輕化，不少人20至30歲已出現老花徵狀。她指出，老花的度數會隨着年紀增加，大部分的老花徵狀從40歲開始，慢慢增至約60至65歲。

亂買現成老花鏡 愈睇愈矇 她又提醒，老花鏡需要配驗，不能隨便在街邊或普通店舖購入現成的眼鏡。由於現成的眼鏡或未能兼顧兩眼度數不一的情況，加上每個人的瞳孔距離不同，若戴了錯誤度數的眼鏡，容易出現頭痛，或看事物出現模糊的現象。

坊間有「近視抵銷老花」的說法。余珊表示，近視的確可以抵銷部分老花；相反，若有遠視，老花可能提早出現。不過，大部分人左右眼睛度數不一，或附帶散光，因此不能透過調校近視或遠視眼鏡，達到降低老花的作用。

她續指，最常見的做法是單眼視覺矯視，主要原理是利用激光矯視，把主力眼矯正到0度，而將非主力眼保留約100到150度的近視，因為輕度近視可以抵銷老花，所以做完激光矯視後，一隻眼睛可以看遠方，另一隻眼睛可以看近的事物，兩隻眼睛度數的差別不會太大，大部分人都可適應，而此方法亦可有效減低對老花眼鏡的依賴。

註冊中醫師楊明霞表示，從中醫角度，「年過四十，陰氣自半」，氣及血都會變弱，令正常養分供養不到要去的地方，一旦眼部氣血供養較少，就會出現老花。她表示，改善方法一般可以從補氣血着手。

按壓穴位 補氣血供養眼部 食療方面，把3錢枸杞子用滾水焗10分鐘，然後放入菊花及密蒙花各3錢，再焗5分鐘即可，幫助明目之餘，還有養肝血作用。此外，亦可把3錢黨參、2錢當歸及2錢石斛，用滾水焗30分鐘；若本身體質較燥，可加小量蜜糖飲用，有助補氣血，改善眼花情況。按壓穴位方面，可以按壓眼眉頭、眉中及眉尾，即攢竹穴、魚腰穴及絲竹空穴。

余珊 楊明霞 東呼即應、功夫茶爆料熱線