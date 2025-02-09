聖若瑟創校150周年 特別版電車啟動

【本報訊】電車有「新成員」！聖若瑟書院今年迎來創校150周年，該校與香港電車公司合作，由電車公司挑選編號150的電車，加上該校學生設計團隊的設計，令這輛電車的外框漆上建於1920年的聖若瑟書院北座的建築圖案，學校的師生和校友則共同為電車塗上顏色。這輛特別的「聖若瑟電車」將於2月初至3月初在香港島行駛一個月，載客之餘，也展示出由學生精心創作的藝術作品。

師生設計展校園風貌 電車的外部及內部設計充滿着聖若瑟書院標誌性的綠白配色，座椅上的特製花紋，靈感源自聖若瑟的傳統與日常，包括校呔、校徽、150周年校慶標誌等。聖若瑟書院校長郭廸民表示：「這輛電車上的學生作品包括了校舍裏最有歷史文化價值的建築……它不只是承載着我們的過去，更展現了今天的校園風貌。」

設計師中四級的蘇朗介紹了電車內部的細節設計：「創作這套花紋時，最大的挑戰是如何讓它一眼就能讓人聯想到『聖若瑟』。為了與網絡上常見的圖片不一樣，除了150周年校慶標誌外，我選擇使用直線和銳角組成的多邊形設計。」目前在香港中文大學修讀建築的舊生侯朗則指：「能回校參與設計，和師弟們一起完成這項作品，對我來說是一次特別的體驗。從他們的角度重新看母校也讓我覺得非常有趣。」

聖若瑟書院老師透露，學生們花了數月反覆修改設計，作了不少改動，設計團隊為了挑選最合適的綠色色調，亦反覆嘗試，才有了現在的成果。