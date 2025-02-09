大熊貓龍鳳胎挑戰鞦韆 家姐落力爬 細佬輕鬆盪

【本報訊】繼騎木馬同瀡滑梯之後，一對港產大熊貓龍鳳胎挑戰盪鞦韆！海洋公園昨日在社交平台的最新影片顯示，大熊貓「家姐」玩得非常落力，手腳並用想爬上鞦韆；反觀「細佬」則相當輕鬆，成功爬上鞦韆盪來盪去。

影片開始時只見大熊貓「家姐」雙手搭在鞦韆板上，手腳用力想爬上鞦韆，身體更一度屈起，猶如一粒芝麻湯圓般夾住鞦韆板；其後又用雙腳奮力站起，並把雙手搭在鞦韆的鐵鏈上，期望借力爬上鞦韆，期間一隻腳更已踏上鞦韆，但可惜未能成功爬上鞦韆。

網民大讚「很有上進心」 相反，「細佬」則輕鬆爬上鞦韆玩樂，後來似乎嫌「躺平」不夠刺激，起身站在鞦韆上，更爬來爬去製造更大的晃動，玩得非常開心。有網民留言，指大熊貓寶寶「短短嘅腳仔勁可愛」，亦有網民詢問「要唔要幫家姐一把」，亦有人稱讚家姐細佬「很有上進心」。

港產大熊貓龍鳳胎將於本月16日在海洋公園亮相儀式上與公眾見面，惟園方仍未公布入大熊貓館的觀賞安排。海洋公園日前表示，正考慮對入館者採取「限時」或「流水式」觀看模式，認為兩項安排各有優點和缺點，預料很快有決定。