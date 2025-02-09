新春步行探索東涌 逾2000市民參與
【本報訊】來自700個家庭的逾2,000名市民，昨日參加了「營造東涌—新春步行日2025」活動，參與者須按3條不同難度的路線，沿途漫步，不少市民是一家同行，透過活動探索東涌社區。出席活動並主禮的衞生防護中心總監徐樂堅表示，步行是最簡單、方便的運動，既能減少慢性病，又有助增加心肺功能。
倡步行培養恒常運動習慣
衞生署是「營造東涌—新春步行日2025」的支持夥伴，該活動與「日行萬步」及「匿獅」一樣，攜手提倡多步行並培養恒常運動的習慣，徐樂堅在活動中致詞指：「最好的運動就是步行，步行十分方便，隨時都做到，亦適合不同年紀的人士。步行的好處有很多，包括增強心肺功能，亦可以減輕慢性病、抑鬱、焦慮，所以我希望大家都會繼續步行這運動。」
「營造東涌」社區項目自2020年起夥拍本地社會服務機構，包括凝動香港體育基金於東涌攜手推動。透過機構、學校、企業間合作，為東涌居民舉辦一系列家庭、運動、兒童遊戲、青年就業及共融活動。至今活動已有超過55,500名市民參加。
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