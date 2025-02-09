體育園開天幕演練 輕微歡呼聲傳屋苑

【本報訊】啟德體育園主場館將於3月1日正式開幕，園區近期進行多項場地測試活動，包括早前首次打開天幕進行大型演練。環保署指出，該署人員在場地測試活動期間一直有派人到主場館附近屋苑「度聲」，發現符合噪音規限，顯示主場館備有有效的隔音設計。

符噪音規限 環保署在社交平台發文指，該署人員會到住宅、酒店、醫院等對噪音敏感的地方監測噪音，一般會在大廈外牆約一米位置設置儀器，量度30分鐘內的等效連續聲級，即30分鐘內的平均值。

而在2月4日主場館進行體育活動測試當晚，環保署人員到附近住宅The Henley、啟欣苑及翔龍灣等監測噪音，結果顯示在上蓋開啟情況下進行體育活動時，在最近的屋苑錄得所發出的聲音為約58分貝，低於相關65分貝的噪音規限，合乎標準。期間人員只偶爾聽到輕微由主場館傳出在入球時觀眾的歡呼聲，顯示了主場館備有有效的隔音設計。

該署提到，人員亦有在1月18日及1月24日的音樂會測試期間量度噪音，更利用聲學相機進行測試，在上蓋關閉情況下，附近住宅及距離僅約30米的酒店頂層均未聽到音樂聲，顯示主場館及開合式上蓋具超高效隔音。