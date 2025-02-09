涉24年前呃房貸1500萬 回港被捕 騙黨主腦4‧8再訊

【本報訊】廉政公署2003年底偵破一個詐騙集團，招攬多名人士參與不法勾當，藉虛報傀儡申請人的職業及收入，詐騙香港房屋委員會置業資助免息貸款共逾1,000萬元，以及3間銀行按揭貸款共逾500萬元。廉署其後落案起訴逾30名人士，包括集團骨幹成員及傀儡申請者等。涉案集團首腦自2004年棄保潛逃遭廉署通緝，日前回港被拘控，案件昨在東區法院再提訊。被告坐輪椅應訊，暫時毋須答辯，案件押後至4月8日再訊，被告續還押。

65歲被告蕭國標，報稱無業，被控4項串謀欺詐罪。控方昨申請把案押後，以便進一步審視文件，及向律政司索取法律意見。被告沒有保釋申請，候訊期間繼續還押。據廉署表示，案件於2001年1月至2003年10月期間發生，當時房委會推出「置業資助貸款計劃」（「置業貸款計劃」，前稱「自置居所貸款計劃」），協助合資格的家庭或單身人士置業，計劃於2004年7月終止。

招攬傀儡 偽造文件申請 置業貸款計劃申請人須向房委會提交就業及入息證明文件，以證明其還款能力及月薪不高於指定上限。根據該計劃，每名單身人士申請人最多可獲批免息貸款33萬元作首期，家庭申請人可獲批的最高免息貸款金額為66萬元。申請人除可向房委會申請免息貸款作首期外，亦可向銀行申請按揭貸款。

其中一項控罪指，蕭國標涉嫌與詐騙集團成員及36名傀儡申請人，串謀詐騙房委會向傀儡申請人批准其置業貸款計劃申請，並發放免息貸款，該36項申請涉及免息貸款逾1,000萬元。另外3項控罪指，蕭國標涉嫌與詐騙集團成員及其中10名傀儡申請人，分別詐騙東亞銀行有限公司、渣打銀行（香港）有限公司，以及上海商業銀行有限公司批准及發放按揭貸款，涉款共逾500萬元。在向房委會及該3間銀行作出申請期間，蕭國標及其同謀涉嫌遞交虛假的僱傭合約及月薪證明文件，以虛報傀儡申請人的就業情況及收入。案件編號：ESCC 329/2025