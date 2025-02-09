捲曾志健潛逃案 26歲的哥還押監房

涉妨礙司法公正 5月6日再上庭 在2019年反修例運動中，青年曾志健在荃灣示威現場涉襲擊執法人員遭開槍擊中左胸，他與另外3名同涉反修例案件並棄保潛逃的男子，在北潭涌疑乘快艇圖離港時被截獲，他們終因妨礙司法公正等罪判囚。事隔多年，再多一名懷疑與潛逃案有關的男子被捕。他被控「作出一項或一連串傾向並意圖妨礙司法公正的作為」罪，案件昨在東區法院提訊。被告暫時毋須答辯，案件押後至5月6日再訊，被告須還押。

26歲被告余顯霖，報稱任職的士司機。被告被控於2020年10月某日至2022年7月13日期間（包括首尾兩日），在香港，連同其他人，意圖妨礙司法公正而作出一項或一連串有妨礙司法公正傾向的作為，即作出一項或一連串的作為，意圖阻撓和妨礙法庭審判，以及完成針對馮清華、曾志健、王愷銘及黃峻賢所提起刑事法律程序的司法管轄權。

需辦認人手續 檢視手機電腦 被告本月6日被國安處人員拘捕，及後被落案起訴，至昨日被帶上法庭。控方昨日申請押後，以便進一步調查，包括進行認人手續，檢視被告手機及電腦等。控方反對被告保釋，辯方有保釋申請。裁判官聽罷雙方陳詞後，拒絕被告擔保外出，並將案件押後至5月6日再訊。候訊期間被告續還押。

翻查資料，控罪提及的4名被告，均就事件承認妨礙司法公正罪，馮清華及曾志健另承認暴動罪。就曾志健承認的參與暴動罪，承認的案情指，曾志健當時曾經拾磚擲向警員，及用金屬棒施襲。警員使用合法武力向曾的「身軀主體」發射一槍。法官明言，曾志健當年的槍傷並非減刑因素，就兩罪判被告入獄47個月；馮清華入獄48個月及47個月；王愷銘判入獄10個月；黃竣賢判入教導所。案件編號：ESCC 335/2025