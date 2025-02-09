醫健：伶牙俐齒：植牙問題千奇百趣

近日種植牙再成為熱門話題，皆因有採訪涉及到香港人上內地植牙出現問題的個案。先不評論該個案誰對誰錯，不過植牙植得不好，的確可以出現很多千奇百趣的問題，筆者希望藉此機會跟大家分享一下自己遇到／同行朋友遇到而有記錄下來的情況，等大家開開眼界。

傷及神經線／鼻竇 植牙由植體及牙冠組成，牙醫要首先將植體植入牙槽骨內，等植體與牙骨成功結合才可以永久受力。在手術計劃中，如果沒有將神經線及鼻竇的位置納入考慮，的確有機會在手術過程中，使植體插中神經線／跌入鼻竇，從而造成可逆轉／不可逆轉的創傷，即是神經線損傷/鼻竇炎等。雖然現在科技進步，三維掃描已經是植牙檢查的基本要求，但是牙醫做完掃描能否作出適當的手術計劃以及精準的執行手術才是最重要。所以植牙前照三維掃描的時候，重點不在於該掃描是否免費，而是該位醫生能否正確地分析掃描，並完成植牙療程。

植牙的位置與角度 植牙的手術基本上就是放植體到牙槽骨裏面，聽下去好像很簡單，其實也蘊含很多考量。植體前後左右怎樣擺放，放入牙骨內多深入，植體的傾斜角度及方向等元素，只要其中一項錯得離譜，便可以構成難以改正的問題。有研究顯示，植牙的慢性併發症有不少也跟植體的位置／角度不理想有關。舉例，筆者有見過植體放在很外側的位置，這擺位會令牙肉萎縮的機會大增。

植牙進行了一半被迫轉手？ 筆者不時也會接觸到植牙進行了一半但要找醫生接手的個案，原因包羅萬有，例如牙科診所結業，牙醫退休或牙醫離職但診所拒絕負責等等。無論任何原因，在完成植體種植手術但未裝上牙冠的期間與牙醫失聯，都會構成很難找到其他牙醫接手的情況。首先，植牙有很多不同品牌，每品牌用的零件包括螺絲，連接配件也完全不同，如果接手醫生不知道是哪一個牌子的植體是沒法接手的。另外，假設以前做手術的牙醫選擇的角度，位置不理想，若然接手牙醫強行裝上植牙牙冠然後發生併發症，接手牙醫就很可能要被迫負上一部分責任，也是牙醫不願接手的原因。

除了以上的情況，植牙可能發生的問題還有很多，只不過部分涉及更專業範疇，不能三言兩語為大家清晰說明。說到尾，筆者建議植牙要找有良好信譽的醫生，不要輕易相信任何網上的廣告或打手的片面之詞。 另外，香港執業的牙醫有可信賴的監管機構，萬一有問題也可以有方法追究，可以作為病人的安全網。

牙周治療科專科醫生陳溢謙