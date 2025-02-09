缺鈣易腿抽筋 補充多吃奶豆製品

【本報訊】鈣除了是牙齒、骨骼形成所必須的營養素，也存在於身體的細胞內，協調訊息傳導，使身體各部分的機能正常運作。有營養師表示，身體內部的器官會比腿部肌肉先吸收血液中的鈣質，若肌肉無法吸取充分的鈣質，會容易引起反應速度變慢及腿抽筋的情況，對肌肉的收縮和其正常運作有重大影響。補充足夠的鈣質，有助維持肌肉耐力和防止訓練中常見的壓力性骨折。

根據中國營養素參考值，成年人每天建議攝取800毫克鈣。基督教聯合那打素社康服務社區營養服務部指出，補鈣最佳途徑是從日常飲食中攝取，例如奶製品、豆製品；海鮮類的小蝦米、蝦皮、連骨魚；植物類的海帶、紫菜等。

阻力訓練強化骨質密度 牛奶或添加鈣質的豆奶亦具豐富鈣質，其他食物亦能提供豐富鈣質，例如硬豆腐、果仁、深綠色蔬菜等。而患有乳糖不耐症的人士可選擇乳酪，因為其中的乳糖已被發酵分解，較不易引起腹瀉。

此外，阻力訓練能進一步強化骨質密度，最好的運動需要包含人體的拉動和某種程度的擠壓，例如行走、慢跑、短跑、划船及大部分的球類運動如排球、足球、籃球、網球等。