新春訪客量遜去年 深度遊配套待改善

140萬人次臨門 內地佔逾8成半 農曆新年假期有約140萬人次旅客訪港，當中內地旅客佔約120萬，佔入境旅客逾85%。有旅遊業界人士昨指，訪港旅客人次雖按年減少約3萬，但旅客逗留時間較去年長，過夜旅客亦增加。有議員表示，農曆新年長假本港酒店入住率近90%，整體酒店無加價，又促當局改善本港4條著名行山徑的交通配套，吸引更多訪港旅客參加深度遊。

港缺外語導遊 不敢接團 香港旅遊業議會總幹事楊淑芬昨在電台節目指出，農曆新年假期訪港旅客人次按年減少約3萬，雖較預期略少，但仍滿意整體數字，尤其旅行團遊客上升，約7.9萬人跟團，當中83%屬過夜旅客，平均在港逗留兩至3晚，高於去年的一至兩晚。她又指，本港旅遊業人手不足，欠缺外語導遊，例如泰國等東南亞國家的遊客有興趣來港旅行，但缺乏足夠的泰語導遊，令旅行社不敢接團，希望當局可加強培訓。

外遊方面，楊表示，農曆新年假期的機票預訂量按年增加70%，主要目的地是日本，其次是台灣，去內地旅遊的港人較少。外遊團方面，今年有逾1,400個新春外遊團，低於去年的逾1,700團，數字較往年遜色，其中一個原因是聖誕節與農曆新年假期較近，不少市民聖誕時已出外旅行，影響出遊意欲，而最近網上詐騙猖獗亦影響旅行社生意，部分市民對旅行社在社交網頁的廣告有戒心，選擇自行向航空公司購買機票。

旅遊界議員姚柏良表示，旅客出入境情況暢順，市面旅遊氣氛良好，酒店入住率接近90%，整體酒店無加房價，部分酒店的房價更下調超過10%，相信是旅客選擇來港過夜的原因之一。他又指，不少內地旅客選擇「錯峰出行」，深圳恢復「一簽多行」後，深圳居民亦未必選擇在農曆新年訪港，加上內地各省市亦有很多春節活動，在競爭激烈下，本港今個農曆新年仍能錄得與去年相若的旅客人數已屬難得。他建議，當局爭取北京、上海、廣州等一線城市實施「一簽多行」政策。

4著名行山徑 交通不便 坊間一直呼籲旅遊業推出特色旅行團吸引旅客。姚表示，本港有深度遊產品，承認宣傳推廣方面較弱，加上深度遊目的地仍欠缺配套，包括郊區洗手間數目不足等，令推動具創意的旅遊產品上有難處。他提到，俗稱「4徑」的本港4條行山徑現時很有名，但交通配套不足，未能方便旅客到達，難以叫旅客步行10公里到行山徑起點體驗自然風景，然後再回市區購物，希望將來相關配套設施能夠改善。