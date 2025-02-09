今日多區見10℃ 後天始回暖

【本報訊】本港天氣持續寒冷，天文台日前已發出寒冷天氣警告，並預計今日氣溫勢較昨日進一步下降，市區最低氣溫低至攝氏10度，新界多區料低於攝氏10度以下。氣溫要到後日（11日）才開始回升，本周中期及後期則會較潮濕且有降雨。

本周中後期可升至21℃ 天文台預測，強烈冬季季候風會在今日繼續為華南沿岸帶來寒冷的天氣，該區天晴及非常乾燥，內陸地區早晚嚴寒。今日大致天晴，早上寒冷，市區最低氣溫約攝氏10度，新界嚴寒，高地氣溫顯著較低，日間最高氣溫約攝氏16度。吹和緩至清勁北風，今日稍後東風增強。明日氣溫則有些許回升，但仍然寒冷，氣溫介乎攝氏12至18度。

展望未來幾日天氣，季候風會在本周初逐漸被一股清勁至強風程度的偏東氣流取代。受較潮濕的偏東氣流影響，本周中至後期（11至15日）廣東沿岸氣溫回升，介乎攝氏15至21度，雲量增多及較為潮濕，有一兩陣雨及薄霧。

天文台提醒市民，應注意保暖，多穿禦寒衣物，並保持室內空氣流通。同時由於部分地區風勢頗大，風寒效應明顯，身體感覺的溫度比實際氣溫要低，長時間在寒風中有機會導致體溫過低。