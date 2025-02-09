外遊返港疫跟從 月尾迎流感高峰

5周奪137命 專家警告傳播「未到頂」 農曆新年假期結束後，大批市民外遊返港，加上氣溫急降，流感傳播勢更趨活躍。中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌昨日明言，現時的流感傳播「未到頂」，假期後部分外遊人士或會把病毒帶回來，估計本月尾流感傳播會達高峰，而今次的流感季節或會延續至3月至4月，呼籲市民做好個人保護。衞生防護中心的最新監察則顯示，截至上周三（5日），本港已有231宗成人流感重症，其中137人死亡，期內兒童亦有9宗因染流感而併發重症。

許樹昌昨日出席一個節目時表示，假期過後外遊人士陸續回港，部分感染人士會把病毒帶回來，形容現時流感高峰期「未到頂」，估計會於2月尾出現高峰，之後需要一段時間始回落。由於一般流感季節由開始至高峰，約需要4至6星期，到頂後回落則需要6至8星期，估計今次流感季節或會去到3月至4月。另外，他又提醒今日參與香港馬拉松的市民要注意，跑手若有病徵就應避免參賽。

76爆發個案 逾4成涉院舍 近期接連有流感重症，甚至惹人矚目的死亡個案，許樹昌就表示，不少市民覺得感染流感問題未必很大，也有人會擔心疫苗的副作用，幼童接種亦需要父母下班才能帶去打針，導致部分人選擇不接種，而政府購入疫苗時，需要考慮公眾接受程度，避免浪費公帑。他強調，流感針價格不貴，尤其使用滅活平台的疫苗可能只是需要180元，估計市民不打針與價錢無關。

衞生防護中心的監察則顯示，本港自今年第二周進入流感季節起，截至上周三（5日），共錄得76宗爆發個案，其中32宗涉及安老院舍、25宗為小學個案，累計受影響人數達431人。今年第5周（1月26日至2月1日）共錄得55宗成人重症，當中有32人死亡。55宗個案中，有44人已知未有接種流感疫苗。而上周首4日，已經錄得32宗成人重症，其中15人死亡。

兒童方面，上周共錄得5宗兒童流感重症，當中4人沒有打針，患者年齡介乎19個月至12歲。自今年踏入流感季節起，截至上周三，共有9宗兒童重症個案，當中沒有死亡個案。

當局已採購逾119萬劑疫苗 衞生署的資料則指，截至上周日（2日），6個月大至未滿6歲的兒童疫苗接種率為50.9%，65歲或以上長者則為48.5％。對於早前有醫生指部分藥廠流感疫苗缺貨，衞生署回覆本報查詢時表示，本年度政府為防疫注射計劃及學校外展計劃採購的流感疫苗約為119.7萬劑，當局會密切監察相關接種情況，如有需要會加購疫苗。私人市場方面，署方指，現時約14萬劑季節性流感疫苗可供私家醫生購買。