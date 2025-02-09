財赤照加薪 司法機構倡調升淫審員酬金

【本報訊】財赤高企、社會瀰漫裁員減薪陰霾，但司法機構向立法會提交的文件，卻建議逆市調升淫審處審裁委員、陪審員、普通證人及專家證人的酬金或津貼，幅度由2.8%至6%不等。相關款項將由司法機構的經常開支支付，涉及的經常性開支是每年額外增加約40萬元。但要落實上述津貼調整，必須修訂若干法例，司法機構會在本立法會會期將草案呈交立法會。

文件指，司法機構政務處自2016年起每兩年一次進行陪審員及證人津貼額檢討，同時檢討付予淫審處審裁委員的酬金額。政府於2024年8月生效的各委員會的非官方成員每次出席會議的最新酬金上限為1,085元，據此建議將審裁委員擔當淫審處成員的工作，不少於半天的每日酬金由現時的1,055元增至1,085元；工作少於半天的酬金則由現時的530元調升至545元，跟2022年檢討採納的數字相比，加幅為2.8%。

陪審員證人津貼同獲增加 至於陪審員及普通證人津貼方面，因應2024年最新一次檢討的結果，考慮到需要維持有關津貼額的實際價值，從而減低在法庭擔任陪審員或以證人身份作證之公眾人士的經濟損失，建議現時擔任陪審員一天的津貼額995元增至1,030元；普通證人一天上限655元或不超過4小時者的上限325元，調整為一天上限690元及不超過4小時者的上限340元。

專業人士證人及專家證人現時津貼額一天的上限3,290元或不超過4小時者的上限1,640元，增至一天上限3,485元及不超過4小時者的上限的1,740元。跟2022年檢討採納的數字相比，三者的加幅分別為3.7%、5.3%和6%。