年減3%慳175億 削開支針對部門 絕口不提問責官

救亡千億赤字 政界拋近300建議 全城關注月底出爐的《財政預算案》如何滅赤，近日政黨紛提交建議，每年削減政府開支約3%已有共識，高官減薪、公務員凍薪亦呼聲極高。按照2024至25年度的預算案，政府經常開支高達5,802億元，若削減3%開支，便須大刀闊斧節流近175億元，至於問責官員及公務員隊伍減薪或凍薪等大動作，政府至今未有表態。身兼行政會議成員的保險界議員陳健波昨日警告，全世界的分析員都「𥄫」住香港，若預算案未能向外界展示本港有效控制開支，或會影響香港信貸評級，直言「環境是嚴峻的，希望全港市民都明白現時『無路走』」。另有政黨就預算案提交286項建議，籲節省開支。

倘放任開支 損港信貸評級 陳健波昨日出席一個電台節目時，直言香港面臨「數年艱難日子」，除本身的問題，還要擔心美方使用極端手段，例如投放「金融核彈」。他形容，「全世界的分析員都『𥄫』住香港」，政府在制訂《財政預算案》有好大壓力，如果未能向外界顯示有效控制開支，或會影響香港信貸評級，所以環境是嚴峻。

出生率下降 倡向教育開刀 儘管政府接近8,000億元的開支當中，約一半是「郁唔到」（即無法削減），但政府和資助機構員工薪酬約3,000億元可以研究怎樣調動。陳又引述有政團指，政府滅赤時須考量實際需要，譬如出生率和適齡學童數目下降，教育開支可進一步下調。

翻查政府2024至25年度的預算開支為7,769億元，當中5,802億元屬經常開支，兩者都較前一個財政年度分別上升6.7%和7%。

應善用公營機構儲備減撥 政府曾指各政策局及部門須攜手推行「資源效率優化計劃」，扣減2024至25年度經常開支資源的1%，並將於2025至26年度額外扣減1%，但近日政界有意見認為削減幅度應以3%為目標，亦有兩年內最少減5%的主張。

陳健波認為，減開支的措施宜交由各個部門自己考慮，畢竟只有個別部門才知道自己有甚麼職位可以裁減而影響又是最少的。此外，亦要成立上訴委員會，如果有部門話「真係唔得」，上訴委員會可派員視察該部門不能減開支的原因。他強調，部分公營機構有不少儲備，能否考慮減少有關撥款，或於財赤下先交回儲備，共度時艱。

會計界議員黃俊碩亦認為政府必須採取循序漸進的方式，分階段由現時每年削減1%的政府經常開支，有序逐漸提升至每年削減3%的目標，只能「應使則使」。議員田北辰日前則建議，政府經常開支與GDP增長掛鈎，亦建議將長者兩元乘車優惠改為兩折封頂，並設上限1,500元，以紓緩公共財政壓力。有政黨日前會晤財金官員就月底的《財政預算案》提交共286項建議，要求加大節流力度的同時，勿削減對弱勢和基層的支援。