龍七公：美新政鬥短命 櫈未暖步已亂

美國總統特朗普上任不足一個月，都說新官上任三把火，他更厲害，點了多把火，只是新政才出台，已要取消或延期。如對加拿大、墨西哥徵稅25%，然後極快宣布延期生效；隨後又有美國郵政本月4日起暫停接收來自內地和香港的入境國際包裹，可新措施連12小時壽命都沒有，就宣布取消。還有特朗普近日聲言24小時內與中國領導人對話，但很快又變卦為「不急」，三把火點得亂糟糟，特朗普2.0似開壞了頭。

先說加、墨的徵稅安排，特朗普嚇人之後，又與兩國領導人通話，獲加國承諾將部署近一萬名前線人員，協助於加、美邊境攔截毒品，又會把販毒集團列為恐怖分子；墨西哥方面亦推出攔截非法移民措施回應特氏，結果兩國都獲延後一個月徵稅。

一個月後，特朗普會否真正落實徵稅？政圈的看法是多半會改變，否則三方領導人不需要先通話、後延期。屆時無論特朗普決定取消徵稅，或調低稅率，結果都是其以談判手腕治國的把戲又露底了，全世界都知道，25%的關稅根本只是特朗普的嘴上價碼，作用只是嚇人。

三番四次惹怒民眾 對加、墨的小讓步還可以解釋是談判策略，那麼美國郵政收包裹出爾反爾一事，就未免太難看。美國郵政原本宣布暫停內地與香港的郵件，是因為特氏日前宣布所有從中國進口到美國的商品要徵收額外10%關稅，當中特別取消了一項免稅措施，就是價值800美元或以下的商品輸入美國，可享稅務豁免，過去從內地及香港寄往美國的小郵件大都毋須徵稅。

但特朗普日前取消這項豁免後，美國郵政還沒能與電商平台談妥向小包裹納稅的安排，為免貿然代郵可能背負違例風險，只好叫停中國郵件。惟這一暫停措施再次炸翻萬千美國網民，美國的郵政、快遞相關企業更傻眼了。結果當然是有人出手，美國郵政又成了跟車太貼必翻車的樣辦。

美國郵政沒有解釋怎麼應對小包裹納稅的問題，有心人說，事件的關鍵其實是美國商務部及海關等部門如何執法。若特氏領導的相關部門根本不執行取消豁免徵稅的命令，美國郵政的擔心與美國網民的不滿自然可以解決，這是美國政府繼TikTok後，又一次在遏制中國與得罪美國人的取捨上左右不是人。

特氏不希望早日接觸中國嗎？當然不是，他上任後一再向中國拋媚眼，都被冷處理。早在他宣誓就任翌日，已表示希望在100日之內訪華；日前又聲稱24小時內會與中國領導人對話，結果是24小時過去，他尷尬地改口說，現在「不急於」與中國領導人對話……特朗普根本在自說自話。外交部的回應是，中美元首在1月中曾對話，中方認為現在需要談的不是單方面加徵關稅，而是進行平等和相互尊重的對話與協商。整件事說白了，是特氏想做導演，中國卻不接戲、不做演員，這齣戲自然沒法問世。