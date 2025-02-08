撥亂反正：表面抗中 實為搶錢

美國總統特朗普聲言要「收回」巴拿馬運河，並且不排除會使用武力，理由是其營運受到中國操控，違反當年美國將運河交還巴拿馬時，將永久維持中立運作的承諾，損害美國的商業利益以至國家安全。

正如巴方和中方指出，美方的指控實為子虛烏有。其一是運河收費向來對各國貨船都是一視同仁，美國因地理關係使用運河最多，付款總額亦自然最高。其二是現時負責營運其中兩個運河港口的香港公司，與內地官方或國企並無直接聯繫，而且該公司在全球各地營運數十個港口，包括多個親美歐洲國家，多年來都未有被質疑偏幫中方或構成國安威脅。然而，面對特朗普的霸權施壓，巴拿馬一方面強調運河領土主權不容外國侵犯，但另一方面仍很快就跪低讓步，包括通知中方不會續簽「一帶一路」協議，以及據報在現有營運合約屆滿後，很可能不再與有關香港公司續約，以凸顯運河的「中立」性和降低中方對巴國經濟的影響力。

不過，其實特朗普想要的並非真正的中立或抗衡中國，而是希望運河運作偏向有利美方。美國國務院日前就單方面宣布，巴方將容許美國政府船隻免費使用運河，但運河管理局及巴拿馬政府均否認其事，巴拿馬總統穆利諾更直斥國務院作為美國的外交部門，公開散播假消息乃不可接受。

很明顯，讓美國船隻、包括商用船免費使用運河才是特氏的真實訴求，最好是將相關港口的營運權也判給美國公司，將運河的盈利都撥歸美國。這與維持運河的中立營運完全背道而馳，而是赤裸裸的惡霸搶錢行為，不費一兵一卒便將運河的實質管理權「收回」。弱國無外交，估計巴方遲早都會就範，且看其他有份使用運河的西方國家敢不敢出聲。