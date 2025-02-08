自成一家：已經不能用常理分析

美國總統特朗普上台至今不到一個月，古怪言行已經一籮籮，例如日前宣布對墨西哥和加拿大加徵關稅後，突然又「彈出彈入」退縮。若說特朗普此舉是將關稅作為迫使外國企業到美國設廠的武器，其做法尚可以理解，近來他提出的加薩計劃，卻令人無法用常理去分析。

特朗普是在和以色列總理內塔尼亞胡會談後提出這個計劃的。根據他的構思，美國將接管並發展加薩，條件是所有巴勒斯坦人要離開加薩並遷往別處。問題是，哈馬斯拚死跟以色列戰鬥，目的就是要在巴勒斯坦建立自己的國家，特朗普的方案偏偏要把他們在這塊世代居住的土地清空，意味着對巴勒斯坦人趕盡殺絕。這個異想天開的計劃比以前任何方案更加嚴苛，根本沒有可行性。難怪特朗普此話一出，世界各國皆震驚不已。

更甚的是，以色列剛剛與哈馬斯達成停火協議，巴勒斯坦民眾正陸續重返已經被以色列炸成廢墟的加薩地區。特朗普的方案等同將他們再次驅趕到其他國家當難民，成為流浪民族，這不但無法為中東帶來和平，短期內反而會削弱以哈停火共識，讓正在逐漸熄滅的戰火重新燃起。

除了以色列支持這個方案，國際上大部分國家很明顯大力反對。特朗普的提議雖然有助強化美國與以色列右翼政府的關係，同一時間亦令其他盟友更加不安，擔心華府過於偏袒以色列會影響中東地區的平衡。特朗普此舉已經損害美國的大國形象，影響其外交信譽。

特朗普的做法也符合其唯我獨尊的專橫性格。他一向口沒遮攔，不畏懼表達有爭議的觀點。這種性格有時候會被看作真誠，可是對全球最有影響力的領導人來說卻是不合適，只會為世界添亂。