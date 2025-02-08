橫眉冷看：空中王牌變垃圾

過去數星期，美國接連發生空中意外，其中更涉及美軍最先進的F35隱形戰機。廣東人所講的「好衰唔衰」，正好對應在F35戰機之上。這款隱形的空中殺手，自投入服務至今，已有17架墜毀，平均每架造價約一億美元，美國納稅人的錢真是用得冤枉。美國富商馬斯克在新一屆政府中執掌效率部，上任前他已明言，F35戰機的機械結構問題叢生，每架卻成本高昂，再大量生產，如同製造垃圾。為了改善美國政府的財政問題，他正磨拳擦掌，要向軍工業開刀，F35戰機恰好在此時失事，正好碰到刀口上去，這款美軍的空中王牌，看來前景堪虞。

俗語說「沒有比較就沒有傷害」，F35戰機推出初期，堪稱是全世界空軍中最閃亮的明星，如今卻劣評如潮，究其原因，正是來自中國軍工業的挑戰。馬斯克指出，未來的空戰主要是靠無人機，他特別暗示，中國無人機的生產數量和質量，都已超前美國，美軍再製造像F35般大而無當的戰機，簡直是浪費。

退一步說，即使是對比真人駕駛的戰機，F35只是屬第五代戰機，美國的第六代戰機研究多年，至今仍留在圖紙之上，但中國空軍的第六代戰機，在去年底橫空而出，震驚世界。有美國空軍將領無計可施，甚至提出兩國空軍一旦交戰，美國可犧牲8架F35戰機，去嘗試擊毀一架中國第六代戰機。這種設想能否實踐尚未可知，但旁人聽來都覺得忒是悲壯。

馬斯克也不必勞氣，據說過去一年，因為中國對美國禁運稀土等軍工材料，F35戰機幾乎陷於停產，積壓約三千架的訂單，未知何時方能交付。嗚呼！堂堂美國空中王牌，到了今天，命運竟然是操於中國之手。