坦言集：不能輕視

上任僅短短時日，特朗普便把美國國內政治與國際關係顛覆起來。一是他行事不按傳統和現有規矩，他用的人才也多是原來體制外的，對原有的政治倫理、工作程序並不熱心支援，也不熟悉。二是他的本意是要顛覆建制，即使操作方法生硬鹵莽。本意沒改，且不依牌理出牌，顛覆效果會更大。

特朗普的做法是不顧一切，務求實行。他依賴的主要是不需經政治談判的行政命令，快捷俐落，即時執行，讓反對者沒時間來考慮怎樣應對，屬典型的突襲或閃電戰。無論美國國內和國際社會均是反應不來，沒法阻止，就連與他商討談判的機會也沒有。各方面只能等待他下一步會有怎樣出人意表的舉措，他因此掌握着國內外政治的主動權。

不過，特朗普的顛覆舉措基本上是在美國法律架構之內，只是他盡量利用法律架構裏的漏洞和空間，發揮出原來美國總統制權力過度集中的本質，與歐洲或英國的民主選舉制有着明顯差別。即使他一些舉措有違憲法之嫌，美國最高法院一如參眾兩院現在都是保守派控制，特朗普容易得到它們的背書和支持。論權力，特朗普現時已克服了美國主政制內部權力制約機制，似乎從來沒有美國的總統像他這般大權，也多缺他要顛覆建制的信心與決心。實權在握，反對他的勢力似乎是無可奈何，無能為力。只可作沒有效果的遊行示威，乃至局部性的動亂。

從美國政府暫停包裹經美國郵政由中國內地和香港運往美國一事，可看到特朗普政府執行決策的草莽，也不了解實際運作的情況與影響。今後可能還會有同樣的錯誤產生，但觀乎錯誤在幾小時內糾正，特朗普政府也不護短，有錯即改，便不構成執政體系的結構性弱點，倒反映出他們行事迅速，反應靈活。

看待特朗普的執政，不能視作狂人蠻幹，而應着眼於他的顛覆目的和作用，更應分析顛覆政策帶來的連鎖效果。輕視特朗普（與馬斯克）的政策，可能便中陷阱，沒法恰當地應對他的政治顛覆。他顛覆性政策也是相互關連，目標是用新的政策和保守價值取向來替代原來的建制，解決美國霸權主義的危機和各個環節被逼得退守。

今後幾個月，各方勢力，特別是作為美國霸權最大的對手中國，需認真地分析特朗普的戰略，知彼才可與之鬥爭。