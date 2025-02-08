引水道驚現兩貓屍 膠袋打包有可疑

【本報訊】昨日傍晚約6時，執法部門接獲市民報案，指在元朗上攸田村一條引水道內，發現一個透明膠袋內載有兩具貓屍。警員接報到場，經初步調查後，把案件列作「動物屍體發現」。

跟貓頭祭品現場相距84米 愛協表示，愛協督察昨天晚上經市民報案，於元朗上攸田村一條引水道中發現兩具貓屍，屍體藏在一個透明膠袋內。此兩具貓屍被發現的地點，與今年1月29日（大年初一）發現懷疑貓頭祭品的地點相距84米。愛協認為貓隻的死因有可疑，現緊急呼籲任何知情人士致電2711 1000，向愛協就案情提供資訊。據了解，膠袋裝載的兩隻貓屍，分別為雄性和雌性，惟今次發現的貓屍，未知是否與上次發現的貓屍斬首案有關。

乙巳蛇年大年初一上午，一名中年男子在上攸田村村口空地，赫見一個染血的黑貓頭顱連頸部被放置在一個鐵盆，旁邊有懷疑祭品，有人在生果上分插香燭及香枝，不排除進行神秘祭祀。據悉經初步檢查，遭斬首的貓咪屬成年唐貓，死因及死亡時間有待確定。執法部門經調查後，把案件列「動物屍體發現」，正設法追緝虐貓狂徒及追查犯案動機。