文化中心元宵綵燈會 今起每晚6時亮燈

【本報訊】元宵節將至，康文署即日起到元宵節當日（12日），於香港文化中心露天廣場及大堂舉辦「乙巳年元宵綵燈會」，展出多組動物造型的綵燈，包括熊貓、孔雀、狐獴及松鼠，每晚6時至11時亮燈。同場亦舉辦燈謎競猜、舞獅及雜技等表演，費用全免。

多組動物造型 歌舞表演 綵燈會以「華燈．傳承」為題，展出多組動物造型的綵燈，包括活潑可愛的熊貓、色彩斑斕的孔雀、生動的狐獴和調皮的松鼠綵燈。而在元宵節當日及前一天（11日），綵燈會將舉辦一系列表演及活動，包括貴州文化演藝集團的民族歌舞及綜合表演，展現布依族、侗族和苗族等民族歌舞和雜技等；本地年輕藝術家和青年機構的音樂、舞蹈和舞獅表演，以及燈謎競猜等。

此外，上月23日起開始的春節綵燈展《華燈‧傳承》，亦繼續在文化中心露天廣場同場舉行，展出約6米高大型宮燈，綴以牡丹和喜鵲，宮燈四圍亦擺設天燈、鯉魚和荷花造型的綵燈，以及由本地紮作師傅冒卓祺製作的《燈魚躍動‧歲歲豐盈》花燈，活動至本月16日完結。