公院改革31建議擬6月底前落實

【本報訊】醫院管理局昨日舉行新春團拜，主席范鴻齡致詞時談到公院服務改革委員會的31項建議將於6月底前全部落實，其中部分建議涉及改變文化，會需要更多時間，亦有部分涉及指引和培訓，需要恒常去做，但希望六月底前全部開始，並會以「成熟一項，推一項」的方式，適時公布進度。至於財金官員日前表明醫療及教育「有節流空間」，范就拋出新春願望，指醫管局會配合政府節流方向，冀官員撥款時「盡量鬆手」。

冀政府撥款盡量鬆手 醫管局行政總裁高拔陞早前宣布不尋求續任，昨日是他任內最後一次以行政總裁身份參加團拜，出席活動的衞生官員引述中央官員之言，指「改革永遠在路上，改革之路無坦途」。雖然推行改革有困難，但為了提升本港醫療服務的質素，希望大家推行改革時，要有一往無前的決心。

談到財政預算案料削減醫療開支，他表示，「節約」即是不浪費，不僅教育及醫療方面，全港市民都有責任做到不浪費。市民使用醫療服務時，政府亦希望市民不會浪費藥物、預約門診後不用等。