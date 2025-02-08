流感數字仍高 公院續推特別措施

【本報訊】公立醫院急症室求診人數在過去聖誕及農曆新年兩個長假期明顯上升，每日約有5,500人次求診，內科入院人數每日則約1,100人。醫院管理局聯網運作總行政經理李立業昨日表示，近日天氣寒冷，加上長假結束，市民陸續回港，學校陸續開學，流感數字仍然偏高，醫管局採取的服務需求高峰期特別措施，會持續至另行通知。

內科住院率爆滿 李立業在電台節目指出，近日內科住院率維持超過百分百水平，兒科住院率有輕微上升，醫院會繼續支援安老院舍，亦會增加普通科門診名額，盡量加快入院流程，病人在急症室求診的等候時間，在過去長假期都能維持於相對滿意的水平。根據經驗，流感爆發要一段時間才會回落，因此醫管局採取的特別措施會短期內維持。而根據過去的數據，醫管局已將服務需求較高的時間，定出中壓力及高壓力日子，以便集中人手處理，門診服務名額，有需要時會檢討並作出調整。

他又稱，過去兩個星期因甲型流感入住深切治療部或死亡的個案有158宗，無特別上升，兒童有9宗嚴重併發症個案，只有兩宗曾接種疫苗，現時主要壓力主要來自急症室求診及內科入院的情況處於高水平，重症方面暫時仍可處理。