兒童醫院缺醫生 耳鼻喉科停看診

流失嚴重待填氹 玩殘500名病人 香港兒童醫院耳鼻喉科服務因人手不足暫時關閉，已停收新症及轉介原有病人至其他公院，逾500名病童受影響需要轉介其他醫院治療。有病人組織直指調整並不理想，可能會對病童的治療產生影響，又指本港一直在招聘非本地培訓的醫生，但醫管局目前仍有約400名醫生的缺口。

醫管局表示，該院耳鼻喉科原本有一名副顧問醫生、一名駐院醫生及一名半職的顧問醫生提供服務，惟因離職及個人健康等原因導致人手不足。醫管局總辦事處協調下，該院已陸續轉介已預約門診診期的病人至其他公院。若兒童醫院住院病人需要進行緊急手術或醫療程序，將會由九龍中醫院聯網耳鼻喉科統籌，為病人提供支援。

需轉介其他公院治療 期間，醫管局總辦事處正積極協調過渡措施，安排經由中央招聘、具經驗耳鼻喉科醫生至九龍中醫院聯網。服務調整後，有500多名原本在兒童醫院覆診的專科門診病人，包括耳鼻喉科疾病患者，以及屬於其他專科而同時有耳鼻喉問題的病人，已經預約到其他公立醫院的耳鼻喉科就診。

醫管局行政總裁高拔陞表示，由於兒童耳鼻喉科等亞專科的人手不多，短期人員流失影響到病人服務，他認為情況不理想，亦表示抱歉。現時相關人手已經穩定，預計下半年前服務會恢復，亦會全力跟進兒科的亞專科服務。他又提到，事件中未有病童的病情因而受影響。

衞生官員回應事件指，醫療資源寶貴，尤其兒童耳鼻喉科等亞專科的人手流失，可能會影響服務，正正反映政府要在亞專科方面做好資源整合。除兒童耳鼻喉科外，其他專科如心臟科、神經外科服務等，亦會於兒童醫院做好整合。

當局仍有400醫生缺口 對於安排，社區組織幹事彭鴻昌指，這一調整並不理想，兒童醫院醫生在處理兒童個案時更富經驗，而轉到其他醫院後，聯網的相關醫生可能未必熟悉兒童耳鼻喉科的特殊情況，這可能會對病童的治療產生影響。彭鴻昌續指，香港一直在招聘非本地培訓的醫生，但醫管局目前仍有約400名醫生的缺口。