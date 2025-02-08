公營屋地盤施工不適 泰籍男猝死

【本報訊】昨日下午5時40分，執法部門接報，指在昨日上午時分，一名41歲泰籍男工，在屯門符禮修路井頭上村南地盤工作期間，突然之間感到不適，他隨即被送往屯門醫院急症室及入住病房，可惜直至下午4時49分被證實不治，其死因有待驗屍確定。

判頭駕車送院 勞處調查 執法部門經初步調查後，把案件列作「工業意外」；勞工處表示接報後已即時派員到現場，並正就事故原因展開調查。

據了解，上址工地正進行屯門中公營房屋發展的工地平整及基礎設施工程─第二期，工程由2023年7月至2027年7月，工地約有20人開工。事主在上址工作了兩星期，工作時間由星期一至五，上午8時至下午6時，主要負責除草斬樹工程。

昨日上午，判頭帶領包括事主在內的4名雜工在工地開工，至中午約11時，事主向判頭表示不適，判頭隨即駕車把他送院，詎料其後不幸死亡。

工業傷亡權益會總幹事蕭倩文表示，據了解懷疑死者在修樹期間發生事故，但未清楚是否遭樹木砸倒，只知道他內臟大量出血致命。死者是家庭經濟支柱，遺下家庭主婦的泰籍妻子，兩名分別8歲及兩歲多的子女。