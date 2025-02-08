東鐵綫閘門工程 剩3站年內完成

【本報訊】立法會鐵路事宜小組委員會昨討論港鐵服務表現。港鐵表示，東鐵綫餘下3個車站的閘門工程料今年內完成；亦會利用AI協助監察，應對違規搬運大型物件到車廂；港島綫及將軍澳綫的客服正外判，認為可集中人手處理鐵路事宜，強調監察工作不外判。

港鐵常務總監–香港客運服務楊美珍表示，現時東鐵綫有10個車站已安裝閘門並投入服務，餘下3個車站的閘門安裝期望於今年內完成。至於信號系統，港鐵正作安全驗證、測試及開發軟件，她形容相關工作有挑戰，期望在今年或明年起在荃灣綫啟用。

AI助監察違規搬運物件 議員陸頌雄關注港鐵客戶服務質素，反對將客服中心外判，擔心影響香港旅遊業形象。楊美珍表示，市場上有專業公司能提供優質客服，可讓員工專注於鐵路工作，並強調外判服務的同時不會外判監管，透過神秘顧客進行監察，而目前港島綫及將軍澳綫的客服已外判。

針對有速遞公司利用港鐵運貨影響乘客的問題，楊美珍表示，現時會利用科技解決問題，在入閘位裝CCTV，用AI核對影像，例如發現有人運送大盆菜或石油氣罐等，員工可在入閘位前勸他離開，現正試行中，未來會在全線推行。