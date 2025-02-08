太和站事故 港鐵料撥百萬作車費優惠

【本報訊】港鐵一列工程車周三（5日）凌晨出勤後水平感應系統故障，停在東鐵綫太和站附近路軌，令東鐵綫服務一度受阻近8小時。當局表示，事故觸及「服務表現回贈」機制，港鐵須繳交至少100萬元罰款撥作車費優惠。港鐵再向當日受影響乘客致歉，會深入調查及檢討相關事宜，防止同類事件再發生。

維修期間服務未有間斷 運輸及物流局副秘書長葉海鷹昨在立法會鐵路事宜小組委員會會議上表示，事故觸及「服務表現回贈」安排，港鐵須繳交至少100萬罰款撥作車費優惠，惟最終數字仍要待核實港鐵就事故提交的資料而定。有議員就提出要檢討「服務表現回贈」機制，葉海鷹回應說，當局會定期檢討機制，對上一次於2023年檢討，當時已將港鐵控制範圍內出現的每宗事故最高罰款金額，增至4,000萬元，認為已回應市民訴求。

港鐵常務總監─香港客運服務楊美珍再次向當日受影響乘客致歉，指工程車卡有年檢和月檢，亦有進行出行前的功能性檢查，仍在研究為何出車後出現故障，會吸收經驗制訂方案，防止同類事件再發生。她又指，涉事工程車重近80公噸，相當於兩卡市區線列車的重量，若強行拖走會造成更嚴重風險，導致延誤時間較長。她強調，維修期間東鐵服務沒有間斷，但當天因人多及列車班次較疏，令等候時間稍長。

另外，楊美珍提到，港鐵去年每日接載逾500萬人次，車程準時程度、重鐵及輕鐵列車按編定班次行走比率均達99.9%。延誤數字方面，去年8分鐘以上的延誤事故，較2023年下跌一成，而31分鐘以上的延誤則減少三成。