廠商會料港今年經濟增長2.5至3%

【本報訊】就蛇年經濟預測，有商會昨日表示，去年貨物出口成為本港經濟增長的主要動力，美國總統特朗普的關稅威脅，支持政府就此向世貿申訴，而香港出口商品貿易的增長速度可能有所減慢，預料今年香港的經濟增長2.5%至3%。

香港中華廠商聯合會會長盧金榮指出，對於美國實施不合法關稅，廠商會會據理力爭，支持政府去向世貿作出申訴，而目前增加關稅對香港貿易是可控，去年香港出口至美國的產品總值約為61億元，佔整體約1%。

他強調商會已作好準備應對關稅戰，例如以「中國+N」。而香港和逾20國家簽訂雙邊協定，過去貿易額增加18%，對美國減少約7%。而國家持續開放內地市場，對本港經濟有信心，上月錄474萬訪港旅客人次，新年期間酒店入住逾九成，認為人氣財氣回歸。

內地出口東南亞創造新機遇 內地出口至東南亞這一新進產業承接地的中間產品貿易近年顯著增長。他指，這亦為香港這個跨國供應鏈管理中心創造了更多新機遇，預期今年香港的貨物出口將保持較低單位數的持續增長。

內需方面，他續表示雖然高企的融資成本和消費力外流等挑戰仍在，但考慮到股樓市和就業市場穩定，負面財富效應有所改善，帶動了本地消費信心逐步提升。