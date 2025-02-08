預算案 政黨倡公僕凍薪削3%額外開支

【本報訊】在千億財赤下，有政黨昨向政府提交財政預算案的建議書，要求政府在加大節流力度的同時，不要削減對弱勢和基層的支援，建議押後或擱置沒有迫切性或效益不明的工務工程、各政府部門削減3%的額外開支和公務員凍薪等。另一議員建議長者兩元乘車優惠兩折封頂，設限1,500元。

身兼行政會議成員的議員陳克勤希望在不影響民生服務的前提下，各個部門削減3%的額外開支，凍結公務員薪酬和把人手維持在現有水平，包括合約制公務員，以及理順或整合工作職能以進一步精簡人手。

籲押後擱置無迫切性工程 他認為可考慮削減一些沒有迫切性的、經濟效益不彰，或不影響民生的大型工程，又舉例指政府計劃在東涌、古洞北、洪水橋興建3個大型的區域供冷系統，雖早前已獲立法會通過撥款，但鑑於目前啟德區域供冷的成本效益仍未計算出來，若在新發展區貿然興建合共耗資130億元的3個區域供冷系統，未免冒進，故建議押後甚至乎擱置，以減省有關開支。

另一議員李世榮認為兩元乘車優惠不應改變，尤其是不應向60至64歲的初老受惠者「開刀」，政府應先解決「長車短搭」的問題和樂悠咭的濫用情況。

屬另一政團的議員田北辰建議10元以上車費由兩元改為兩折封頂，不超過10元則維持兩元優惠不變，可解決「長車短搭」問題，將來亦毋須再為調整優惠而爭拗，又建議把乘車優惠金額設限為1,500元，料可紓緩乘車優惠計劃對公共財政的長遠壓力。他又建議全體問責官員、公務員、行政會議成員、立法會議員及區議員今年凍薪，料可節省90億元，明年則視乎情況再作檢討。

他又指港人北上消費的現象短期內難以扭轉，而即使恢復一簽多行，去年12月的零售總額較前年同期下跌9.7%，反映鼓勵內地人來港旅遊亦不能挽救零售市道，故要求政府考慮商舖物業免差餉至少一年，幫助業界渡過難關。