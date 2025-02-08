管有手槍零件子彈 2男囚56月及62月

【本報訊】兩名男子2022年在柴灣興民邨民逸樓梯間，疑準備交收子彈時被警員拘捕，檢獲過百發子彈。警員另在兩人的住所檢獲手槍組合零件及彈匣等物品。兩人被控無牌管有槍械及彈藥、管有攻擊性武器等共7罪。他們早前承認所有控罪，昨在高院被判入獄5年兩個月及4年8個月。

具危險性 官斥涉邪惡意圖 兩名被告分別是朱英健（現年33歲，裝修項目統籌員)及劉宇興（現年27歲，資訊技術支援人員)。他們承認無牌管有槍械及彈藥、管有攻擊性武器等共7罪。法官指，案中檢獲的槍械部件、子彈及爆炸品具危險性，肯定牽涉邪惡意圖，慶幸各人的計劃最終沒有實行。考慮到所有因素，判朱英健入獄5年兩個月，劉宇興囚4年8個月。

案情指，執法部門於2022年9月4日在興民邨發現一個膠袋，內有138發9毫米子彈。其後，居於附近單位的被告朱英健迴避警員的提問，警員在其單位發現「X-MAX」3D打印機、3發彈匣、13塊由3D打印機製成的槍械部件及309克爆炸物疊氮化鈉等。

警誡下，朱承認於高登討論區結識男子Johnny，對方於2021年稱要移民加拿大，並將3D打印機和槍械部件交予他保管，其後叫他用打印機製作槍械。至2022年9月5日，Johnny叫他將槍械部件交給一名「手足」，他記錯日子，遂在前一日將子彈放在梯間。朱其後在警員監視下發訊息聯絡Johnny，並接觸交收者。警員於當日在梯間埋伏，被告劉宇興到場取走包裹時隨即被捕。警員在劉的單位搜出槍械部件、9發9毫米子彈和4把刀。劉於警誡下承認2021年替Johnny取貨，並獲得4萬元報酬。案發前Johnny曾問劉是否缺錢，並叫他前往興民邨取件。案件編號：HCCC 300/2024