醫健：醫健寶庫：軟組織腫瘤：為甚麼需要進行針刺活檢？

軟組織腫瘤大多是良性，惡性的僅佔總數的1%。骨科醫生通常會用磁力共振成像（MRI）為軟組織腫瘤進行檢查。然而，即使是MRI也不一定可以區分軟組織腫瘤是良性還是惡性。因此，醫生會使用針刺活檢去進一步進行腫瘤分析。

針刺活檢的程序簡單，通常可以在局部麻醉下用針抽取小量腫瘤樣本進行分析，並提供可靠的診斷。研究顯示，如果軟組織腫塊的大小超過5厘米，或位於深層軟組織中，它便有較大機會是惡性軟組織腫瘤。在這種情況下，便應進行針刺活檢以確認診斷。

不論是良性還是惡性腫瘤，醫生亦需要確實地掌握腫瘤的屬性才可向病人建議治療方案。透過針刺活檢，醫生能建議最合適的治療方案。如需考慮手術切除腫瘤，亦需根據軟組織腫瘤的類型而決定切除的範圍，因為切除不足有機會增加局部復發的風險，而切除過度則可能導致額外的功能損失。在某些情況下，術前輔助性放射治療和化療可帶來額外的幫助。針刺活檢提供的資料將有助醫生為患者提供最佳治療方案。

如果術前沒有診斷出惡性軟組織腫瘤而導致切除不足，那麼之後便可能需要一次更大範圍的切除手術，引致更多組織和功能損失。這些患者有機會面臨更高的局部復發風險和較低的生存率，甚至需要截肢。為免延誤治療，懷疑自己長有惡性軟組織腫瘤的患者應該盡早求醫。

針刺活檢是一種簡單且風險低的程序，有助提供可靠的診斷和精準的治療方案。因此在切除大型或深層軟組織腫瘤之前，進行針刺活檢是一個必要的步驟。

香港大學李嘉誠醫學院

臨床醫學學院矯形及創傷外科學系名譽臨床助理教授游正軒醫生