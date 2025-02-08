涉呃房委會逾千萬 集團主腦今再訊

【本報訊】廉政公署2003年底偵破一個詐騙集團，招攬多名人士藉虛報傀儡申請人的職業及收入，詐騙香港房屋委員會置業資助免息貸款共逾1,000萬元，以及3間銀行按揭貸款共逾500萬元。廉署其後落案起訴逾30名人士，包括集團骨幹成員及傀儡申請者等。涉案集團首腦自2004年棄保潛逃遭廉署通緝，日前回港被拘控，案件昨午在東區裁判法院提訊。主任裁判官將案件押後至今早再提訊。

廉署當年曾接獲貪污舉報，指稱一個集團涉嫌串謀向多名物業代理及保險代理等人提供利益，以獲他們協助詐騙房委會貸款。調查顯示，涉案人士涉嫌虛構多間公司，訛稱聘用傀儡申請人並虛報其薪酬，以便向房委會及銀行申請有關貸款。

骨幹成員傀儡已判囚最高27月 廉署就上述勾當先後落案起訴逾30名人士，包括詐騙集團的骨幹成員、傀儡申請者、物業賣家及物業代理等。有關人士就串謀欺詐、使用虛假文書等罪行被定罪，最高被判囚27個月。另外，廉署又向多名參與勾當人士施行警誡。