7.4萬渣馬健兒 明9℃起跑

【本報訊】「香港渣打馬拉松2025」明日舉行，7.4萬名參加者勢在嚴寒中參賽，天文台指出，明日氣溫將進一步下降至攝氏9至10度，新界會有機會去到攝氏7度甚至以下水平，高地氣溫或接近冰點，而且屆時氣溫有機會創入冬以來最低紀錄。大會則稱，賽事舉行當日早上寒冷，跑手上線前可以穿件薄外套做動態熱身，並慢跑10分鐘喚醒肌肉。

大型體育活動事務委員會（委員會）昨日宣布，已向「渣打香港馬拉松2025」及2月14日至16日舉行的「浪琴香港國際馬術盛典」頒授「M」品牌認可。

賽事獲「M」品牌認可 委員會主席吳守基表示，香港馬拉松是香港每年一度最大型的長跑比賽，歷年來深受市民歡迎，今屆參加人數達到7.4萬名，當中更包括國際知名頂級跑手參賽。至於浪琴香港國際馬術盛典，則是國際馬術聯合會認證的五星級國際馬術障礙賽。有關活動將首次於香港舉行，為觀眾提供國際一流的馬術盛典、娛樂和表演節目。

「M」品牌計劃旨在鼓勵及協助本地體育總會、私人或非政府機構舉辦更多大型國際體育活動，並加以扶植，使有關活動得以持續舉行。各類符合審批準則的體育活動有機會獲委員會授予「M」品牌認可，部分活動更會獲得撥款資助。