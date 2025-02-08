今起迎入冬低溫 老友記保暖要緊

【本報訊】寒流襲港，天文台昨日下午4時20分發出寒冷天氣警告，昨午起本港氣溫亦逐步下降，預料今日早上市區氣溫會降至攝氏11度左右，明日進一步跌至攝氏9至10度水平，有機會是入冬以來的最低紀錄。有醫生指，天氣轉冷或會令流感傳播更快，提醒長者注意。

病毒於冷空氣中更活躍 受強烈冬季季候風影響，周末期間華南沿岸早晚寒冷，內陸地區嚴寒，漸轉天晴及非常乾燥，天文台預測，今日起一連3日寒冷乾燥，介乎攝氏10至17度。

嚴寒天氣適逢流感肆虐，家庭醫生林永和表示，天氣寒冷乾燥會削弱包括鼻黏膜在內的人體免疫，同時流感病毒在冷空氣中也會更活躍、傳播得更快。林提醒長者與長期病患應注意低溫症，最好用「洋葱式」穿衣法以加強禦寒效果，即底層衣物要透氣、吸汗，中層衣物着重保暖，外層則需防風禦寒。

展望下周天氣，天文台指下周初一股清勁至強風程度的偏東氣流會取代冬季季候風，下周中期廣東沿岸氣溫逐漸回升，天氣較為潮濕，有一兩陣雨及薄霧。下周二（11日）氣溫開始回升，預測最低約攝氏15度，多雲日間短暫時間有陽光，稍後有一兩陣微雨。12日氣溫則回升重上「2」字頭，並連續4日有雨，氣溫介乎攝氏17至21度。