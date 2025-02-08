老師操守查核滯後 教局指3年一檢合適

【本報訊】教育局去年針對教師違反專業操守，取消71名教師的註冊資格，較2022年的21宗多逾2.3倍，涉及違反專業操守，有教師干犯盜竊、虐兒、詐騙等罪行。有議員質疑查核滯後未能反映實際情況，建議將年期縮短，改為每年一次。教育局局長蔡若蓮指會嚴格把關，教育局已在2022年推出《教師專業操守指引》，會因時制宜，按需要更新指引內容。

根據教育局提供數字顯示，去年因違反專業操守而被取消教師註冊有71宗、發譴責信38宗、書面警告149宗、書面勸喻21宗，以及口頭提示/紀錄在案的有25宗。去年違反教師專業操守個案共304宗，亦較前年大升77%。被取消註冊的個案中，除干犯盜竊、虐兒、詐騙相關等罪行，亦包括涉及嚴重違反專業操守的個案，主要為與學生有超越師生關係的交往、與學生有不恰當的身體接觸等。

對於有議員關注有否漏報個案，蔡若蓮指無論教師是否被定罪都要向學校匯報，校方再呈報教育局，新入職教師要自己申報，如有人漏報，可以根據機制。她又指教師違反專業操守個案在過去3年增加，是因為查核刑事紀錄到期，發現有教師無申報刑事紀錄，要時間跟進，又認為每3年查核刑事紀錄是符合效率。

議員倡每年稽核刑事紀錄 議員陸瀚民分析數據指，去年取消教師冊、發出譴責信、書面警告數字均較2022年倍升，質疑是因為3年一次的查核快到期，所以嚴重個案才原形畢露，建議改為每年進行刑事紀錄查核。蔡若蓮回應，發現個案後不少人已離職，仍未離職的亦按現行安排取消資格及懲處。至於3年一檢是因為刑事案底的資料可以保留3年，才進行更新，故3年一檢不會浪費資源、可以適切掌握老師的情況。