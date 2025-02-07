貿易戰拳拳到肉 香港難獨善其身

美國總統特朗普第二度執政，針對中國的打壓手段陸續出台，除了對所有中國貨徵收10%關稅，一直享有獨立關稅區地位的香港也受波及，同樣被徵收關稅。與此同時，美國郵政一度暫停接收中港包裹，雖然很快就取消，但小額包裹關稅豁免政策則被撤銷。中國也沒有閒着，打出連串組合拳強力反擊。新一輪中美貿易戰現在還在開波階段，雙方拳來腳往，刀光劍影，香港絕對無法獨善其身。

一損俱損 經濟更差 面對美國郵政「朝令夕改」，港府只能被動應對。昨日香港郵政櫃位仍然拒收寄往美國的包裹，商經局局長則表示正跟美方溝通。至於香港貨品被徵收10%關稅，港府當然沒有應對之法，只能重申立場，批評美國無視香港作為世貿組織的單獨成員，以及《基本法》清楚訂明香港是單獨關稅區的地位云云，不痛不癢，當然不可能獲得美方回應。

商界已經預期，對香港貨物加徵關稅必然損及出口及轉口業務，令本已日薄西山的轉口港地位更無競爭力。此外，撤銷小額包裹關稅豁免政策，對中港電商平台的盈利打擊極大，有學者甚至預期，在關稅戰打得正酣之際一損俱損，連帶本港金融業及樓市亦會受到衝擊，今年全年經濟增長可能下跌至1%。

甫踏入蛇年，中美雙方已各自展開架勢，不擊倒對方不罷休，一片劍拔弩張之態。可以見到，特朗普上任前曾對中國顯示友好姿態，既跟國家主席習近平通電話，又邀請他出席就職禮，甚至暫時放生TikTok，中國亦一直以禮相待，客氣應對，實際上小心觀察，聽其言觀其行。

果不其然，上台後特朗普隨即「現形」。他先是表明會對中國貨物徵收10%關稅，又逼TikTok出售一半股權，擺出兇狠姿態欲逼中國就範。其惡形惡相的確對加拿大、墨西哥、巴拿馬等國起了作用，前兩者急急跟特朗普通話「求饒」，換來白宮暫緩對兩國徵收關稅一個月；巴拿馬亦表明即將退出中國「一帶一路」倡議，益發令特朗普沾沾自喜，以為「靠惡」也能逼中國屈服。

然而事實擺在眼前，中國不吃這一套。中國宣布連串反制措施，包括對部分原產於美國的產品最多加徵15%關稅；將兩家美企列入不可靠清單；對Google展開反壟斷調查；對鎢、碲、鉍、鉬、銦等相關物項實施出口管制，同時向世貿組織提出申訴。這顯然大出華府意料之外，特別是限制稀有金屬出口到美國，對美國軍工及科技產業打擊至巨。何況中國貨有其不可取替性，單是Shein、Temu等電商平台所售貨品價廉物美，已成美國年輕人及基層家庭的最愛，美國本土貨根本無法企及；而且中國製造的日用品覆蓋面太廣，美國徵稅必然將成本轉嫁消費者，推高通脹。

國運之戰 生死相搏 這些年，美國一直想跟中國脫鈎斷鏈，又將生產線回流或搬至印度、越南等國家，但做不到就是做不到，不論成本與品質皆無法跟中國製造相比，結果只能改口說是管控風險，並非脫鈎。反而中國逐步減少對美國的依賴，美國早已不是中國最大貿易夥伴國，地位被東盟及歐洲取替。這場關稅戰打下來，恐怕美國無法佔優，內耗更大。

香港當然不可能幸免於難，作為中國一個高度開放和國際化的特區，最易成為中美角力的突破口。如今美國對香港貨加徵關稅、撤銷小額包裹關稅豁免政策只是小試牛刀，未來出手肯定更重。香港是外向型經濟體，稍有風吹草動都無法獨善其身。遑論港府財赤高企，經濟持續低迷，自顧不暇，無力「派糖」打救經濟；加上中美貿易戰不是一時三刻就會分出勝負，未來長時間還是會打打談談、談談打打，經濟環境實在不容樂觀。

在百年未有的大變局裏，這是一場國運之戰，中美雙方都不會客氣，特朗普尤其善變，更無套路可捉。可幸是中國對貿易戰已有豐富經驗，從2018年打響貿易戰以來，國家實力已翻了一番，對此早有準備。最重要是中國製造業堅挺，有完善產業鏈，僅這一點就比美國優勝。至於香港，就像一葉扁舟，只能在驚濤駭浪之下緊跟國家大隊，商界要繫好安全帶，市民亦要勒緊褲頭，多留現金傍身，以免一個巨浪翻來被拋出船外。