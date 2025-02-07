笑看天下：笑對豺狼唸佛經

「特朗普2.0」的擴張主義，將令全世界不得安寧。以色列總理內塔尼亞胡日前在白宮會見特朗普，兩人並非為加薩停火協議第二階段的細節展開會談，而是彼此狼狽為奸，要趕絕巴勒斯坦人，全面接管加薩。

特朗普的驚人言論，包括呼籲180萬巴人永久遷出加薩，由美國接管並開發沿海度假勝地。他同時表示，美國將開發加薩並創造成千上萬個就業機會，加薩將成為世界人民的家園，讓整個中東地區引以為傲。內塔尼亞胡就讚揚特朗普是以色列歷來在白宮的最佳盟友，指侵侵構思新穎，足以改變歷史。兩隻豺狼的勾結，巴人命運可思過半矣！侵侵的計劃若然付諸實行，約180萬「巴人難民」不知會遷移至何方？皆因約旦、埃及、土耳其等已接收了不少巴人，肯定無能力再接收更多加薩難民。

埃及和土耳其兩國外長發表聯合聲明，反對任何將巴人「遷移或重新安置到巴勒斯坦領土以外的國家，無論是短期還是長期」的提議。巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯亦表明，加薩是巴勒斯坦國土不可分割的一部分，巴人不會放棄任何土地和權利。中國外交部發言人則表示，中國反對強制遷移加薩民眾，主張「巴人治巴」。其他如約旦、伊朗、卡塔爾、法國、澳洲等國，均反對美國要強奪加薩。

根據國際法，強制遷移人口是嚴格禁止的，特朗普的言論，根本無視巴勒斯坦人的生存權和尊嚴，嚴格而言，是對巴人的種族清洗！聯合國難民事務高級專員格蘭迪對特氏的言論表示非常震驚。美國-伊斯蘭關係協會則指加薩屬於巴勒斯坦人，強行驅逐他們是反人類罪行，且摧毀美國僅存的國際形象。敢問美國在侵侵管治下還有甚麼「國際形象」？這不是笑對豺狼唸佛經嗎？