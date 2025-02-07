撥亂反正：特朗普的加薩狂想曲

美國總統特朗普名副其實是個「狂人」。在內政方面，他甫上任便簽署行政命令，特赦近1,500名參與國會山莊騷亂的示威者，又委任多位缺乏相關經驗以至個人醜聞纏身的支持者出任政府要職，更瘋狂的是，特氏下令追查司法部及聯邦調查局內，曾經參與調查或起訴國會山莊示威者的執法及司法人員，放任馬斯克等親信解散多個他認為是浪費公帑或不符自己理念的政府部門，視法治與制度如無物，完全是順我者昌、逆我者亡的表現。

對外方面，特朗普的瘋狂行徑包括收購格陵蘭、「收回」巴拿馬運河、將加拿大貶稱為「美國第51個州」，先後退出了《巴黎氣候協定》、世界衞生組織及聯合國人權理事會，用軍機將來自多國的非法移民強行送回原居地，以及向多國進口貨品胡亂狂加關稅等。最新還有下令美國郵政全面停收來自中國內地和香港的包裹，但實施不足一日又突然撤銷，完美演繹了何謂朝令夕改。

不過，以上種種都遠不及其「加薩狂想曲」那麼瘋狂。特朗普上任後首次正式接見的外國政府領袖，正是在選舉時被他批評過的以色列總理內塔尼亞胡，明顯是想凸顯美國、尤其他本人對這個忠實盟友的支持。而特氏在會面後提出的加薩「長遠和平方案」，竟是由美國來直接接管加薩，表面理由是協助拆彈掃雷和進行重建，但實際上是將原本居於當地的巴勒斯坦人驅逐。

該方案不但剝奪了巴人的建國訴求和返回家鄉生活的權利，無視了美國區內朋友如埃及、約旦和沙特的反對，比起拜登的停火方案更「進取」（也可稱作倒退），甚至連內塔尼亞胡亦尷尬地形容，特朗普的建議將整個加薩問題「提升到另一個層次」。