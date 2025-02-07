冰鑑春秋：玩不膩的借刀殺人

菲律賓眾議院超過三分之一眾議員通過彈劾副總統薩拉的提案，彈劾案最終將由24位參議員決定是否成立。若三分之二參議員贊成彈劾，薩拉將被解除副總統職位，並且喪失未來擔任公職的資格。

這情景竟讓人覺得和台灣現況出奇的相似！

因為當菲國眾議院醞釀彈劾薩拉伊始，總統小馬可斯就宣稱自己並不支持彈劾薩拉，理由並非他信任薩拉沒有犯下任何被指控的罪行，而是這將造成政治動盪，但他無法干預立法部門的決定。有沒有似曾相識的感覺？沒錯！這和賴清德在面對正在進行中的大罷免的態度，根本一模一樣。

小馬可斯雖然撇得很清，但眾所周知，提案彈劾薩拉的眾議員就是他的黨羽，表面上好像是因為薩拉犯下嚴重錯誤，不得不提出彈劾，實際上卻是小馬可斯與杜特爾特家族間的權力鬥爭。

台灣這邊也如出一轍，表面上賴清德說大罷免是公民團體發動的，他無權干預人民行使公民權利，然而除了他之外，柯建銘、林俊憲、許智傑、蔡易餘、王義川、沈伯洋等人，都公開講明支持大罷免，甚至柯建銘還直接號召全台民進黨民代串連為罷免連署提供服務，要說罷免不是民進黨發動的，試問到底有誰會信？賴清德與小馬可斯想的都是同一招，那就是「借刀殺人」！明明自己想幹掉對手，卻偏偏裝得置身事外，一臉「人不是我殺的」的無辜模樣，目的就在萬一罷免（彈劾）不成，可以不必承擔任何政治責任，而彈劾（罷免）一旦成功，就可輕輕鬆鬆獲取勝利的果實。

這種早已玩到爛的政治手段，賴清德與小馬可斯顯然都樂此不疲，但台灣與菲律賓的人民必須理解，當你縱容政客如此玩弄，並且屢次讓他們得逞，到最後受害的，絕對還是你自己。