筆下風雲：嘴臉實在太醜惡

都說特朗普支持以色列的力度，比拜登有過之而無不及，絕非虛言。他日前會見以色列總理內塔尼亞胡，提出美國要接管加薩，又指巴勒斯坦人應該永久遷離加薩，另覓地方安置，激起國際社會嘩然與反對。很明顯，他跟內氏「圍威喂」傾掂數，要替以色列趕絕巴人，佔領巴人土地，建立大以色列國，有錢齊齊搵。

在特朗普眼中，加薩居然是一個臨海度假勝地、應該令人開心的地方，直把加薩當成其旗下的度假酒店和賭場，完全無視巴人遭以色列大屠殺的傷痛，以及加薩遭以色列無情狂轟。他心心念念就是如何趕絕巴人，清空加薩再將其騰空與以色列圖利，將之當成一個娛樂搵錢項目，令人咋舌。結果阿拉伯諸國即時狂轟，與美國關係友好的沙特亦強硬回應，聲稱在巴勒斯坦建國前不會與以國建交，就連歐洲也表態反對。

再說，這個所謂「所有人也喜歡」的建議，真的行得通嗎？特朗普揚言要讓美軍進駐加薩清除爆炸物及重建，根本不現實。首先，美國沒有如此財力。更重要的是，2021年美軍狼狽撤出阿富汗一幕歷歷在目，恐怖主義繼續在中東野蠻瘋長，美軍若佔領加薩，只會招來無日無之的恐襲和報復，還要大量美軍長期駐守，再次陷入泥沼，美國人是否接受？

特朗普這番言論，再次讓人見識到其貪婪無度、冷血無情的嘴臉，將美國帝國主義和資本主義醜惡一面表露無遺。巴勒斯坦人早就應該建國，加薩是他們的家園，不是美國和以色列一句說話就可予取予求。何況鄰近國家如埃及、約旦等，根本沒有一國願意接收加薩巴人。倒不如由美國全數接收，為巴人建立一個度假休閒勝地，應該比特朗普口中「所有人也喜歡」的建議更得人心。