坦言集：美以霸權

以色列總理內塔尼亞胡訪美，與美國總統特朗普會面，作為特氏上任後首位在白宮接見的外國元首，也觀乎特氏的熱情招待，賓主歡愉，特朗普政府的親猶傾向昭然若揭。

會面中特朗普提出美國要接管加薩，以及參與加薩的重建，還說加薩的巴勒斯坦人應該遷移，他的理由是加薩毀損過度，已不宜居，但同時說要開發加薩地區。接管加薩是替代以色列的接管，可解決國際對以色列接管的疑慮與反對。美國接管雖然多了美國的利益介入，例如增設美軍基地，但美以政治實際同盟，美國接管與以色列接管無異，只是要把利益分撥部分給美國，卻有利以色列利用加薩作為該國控制地中海東岸近海油氣田的基地，甚至可美以直接合作。

美國接管，哈馬斯的反抗便會視為與美敵對，美國可出兵鎮壓。即使美國政府發言人澄清美國不會派兵加薩，也不會出錢助加薩重建，不過是應對國內的批評。美國不會派遣正規軍，但美國僱傭兵已抵達加薩。美國接管下，除軍事基地和離岸油氣開發基地外，早在加薩戰前以色列內部已有主張把加薩開發為度假勝地，發展地產、旅遊。這仍會在美國接管下推行，也可方便特朗普家族等美國資本的參與。

遷徙巴勒斯坦人，實際是清空加薩，一如以色列的主張，目的不是為安置加薩的巴勒斯坦人，而是把他們驅趕出去，加薩無復為巴勒斯坦人的土地。這便是抽空巴勒斯坦，破壞「兩國方案」實施的基礎，顯然是特朗普與內塔尼亞胡的陽謀，各國怎會看不出來？

特朗普的主張基本順應內塔尼亞胡的猶太復國主義政權的要求，等於美國對以色列的行動計劃加持，和替之承擔政治與經濟風險。這與拜登政府之用外交促成以色列與海灣諸國合作不同，更為激烈，毫不理會巴勒斯坦與周邊國家的利益。

美以的霸權開始整合推行，肯定會顛覆中東的政治格局，也難免引起阿拉伯各國與伊朗的反對、反抗，哈馬斯也必然誓死抗戰到底。美以合作，也將會對巴勒斯坦和阿拉伯國家、伊朗鎮壓，除非沙特帶頭屈服，否則動亂難免，與伊朗戰爭的機會更大。且看內塔尼亞胡返國後以色列會否推翻停火協議，也要看特朗普在宣布美國企圖後有甚麼具體行動。特朗普是四處點火，唯恐天下不亂，亂中則特朗普及其同盟便可不顧國際秩序，亂中取利。