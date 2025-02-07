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深水埗冚無牌骨場 拘內地婦
涉案女子被帶走調查。
【本報訊】深水埗區警員早前根據線報及經調查後，昨日突擊搜查深水埗欽州街一單位，搗破一間懷疑無牌按摩院。
行動中，警員拘捕一名53歲內地女子，涉嫌「違反逗留條件」，她已被扣留調查。警員同時檢獲一批證物，包括按摩床、按摩油及毛巾等。
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