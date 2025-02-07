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元朗掃黃 28北姑落網
一眾涉案女子被帶走。
【本報訊】元朗區警員聯同入境事務處人員，於前日在區內展開代號「火石」的打擊非法賣淫行動。行動中，人員共拘捕28名內地女子（31至59歲），涉嫌「違反逗留條件」。所有被捕女子已被帶走調查。
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