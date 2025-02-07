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病婦狂奔山坡墮水澗傷面
女事主送院治理。（蘇偉明攝）
【本報訊】昨日上午約10時半，執法部門接獲一名姓董（59歲）男子報案，指其姓鍾（55歲）妻子突然情緒激動，跑往青衣西路近青華遊樂場對面的山坡，繼而意外跌落水澗受傷。
消防趕至登山搜救，在涉事水澗尋獲鍾婦，她面部擦傷，經敷治包紮後，再由救護車送院治理。據了解，女事主疑有情緒病紀錄。
女事主在水澗跌傷。
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