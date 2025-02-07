Tesla掟彎失控剷安全島 釀3傷再逆線撼七人車

包括2女生 其中1人被撞飛 昨午一輛Tesla電動車沿長沙灣興華街西南行，期間右轉入深旺道時，疑失控入錯線剷上安全島，如打保齡般撞倒3名途人，再逆線撼一輛七人車始停下。其中一名捱撞女生被困電動車與七人車之間四肢受傷，另一女生與男途人俱腳部受傷，全需送院治理。執法部門經初步調查後，以涉嫌「危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害」拘捕電動車司機。另外，一名外籍男生昨晨在跑馬地橫過馬路時，遭一輛穿梭巴士撞傷一度昏迷，幸送院後回復清醒。

昨日下午約1時，一輛Tesla電動車沿長沙灣興華西街往連翔道方向行駛，期間右轉入深旺道往美孚方向時懷疑失控，錯誤駛入往旺角方向的行車線，剷上安全島掃毀鐵欄後，繼而逆線與一輛等候轉燈的七人車迎頭撼撞。在安全島等候橫過馬路的兩名姓李及姓梁（俱14歲）女學生、以及一名姓陳（29歲）男途人，俱猝不及防遭撞倒受傷，其中梁女更被撞飛，攤臥被困於Tesla與七人車之間四肢受傷。Tesla司機見狀，慌忙報案求助，期間多名熱心市民上前協助，有地盤工人協助治理傷者。

33歲男司機涉嫌危駕被捕 救援人員接報趕至，迅速救出被困的梁女，她隨即被送往瑪嘉烈醫院救治；李女與陳男俱腳部受傷，經敷治包紮後，再由救護車送往明愛醫院治理。Tesla姓麥（33歲）司機及七人車姓陳（50歲）司機沒有受傷，留在現場協助調查。執法部門經初步調查後，以涉嫌「危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害」拘捕麥男，並把他帶走調查。據了解，兩名受傷女生於現場附近一間中學就讀，事發時離校午膳。

捱穿梭巴撞 外籍男生送院 另外，昨日早上8時許，一輛屋苑穿梭巴士沿跑馬地司徒拔道落斜，當駛至司徒拔道18號對開，適時一名12歲外籍男學生，從車頭由右至左橫過馬路，司機懷疑收掣不及，男生遭穿梭巴士撞倒受傷，鼻孔流血陷入昏迷。救援人員接報趕至，把男生急送瑪麗醫院搶救，幸經救治後已回復清醒。

意外中，穿梭巴士右邊車身損毀，姓吳（50歲）司機在場助查。據了解，涉事巴士的公司「車Cam」剛巧故障，惟司機自備的「車Cam」則拍下事發經過，案件列作「交通意外有人受傷」處理。