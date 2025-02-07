醫健：醫患同行：港進流感季 年輕重症風險勿看低

日前著名台灣明星因染流感及併發症突然離世，令很多粉絲及市民感到惋惜。香港自1月進入流感季節，至今已錄得199宗需入住深切治療部或死亡的成人流感個案，相信數字還會繼續上升，雖然當中超過七成嚴重或死亡個案沒有接種流感疫苗，死亡個案中亦近九成涉及65歲以上人士，但較年輕嚴重個案亦常有發生，不容忽視。

最近，一位50多歲的香港旅客到大阪旅遊，回港後確診感染甲型流感及甲型鏈球菌併發肺炎，病情迅速惡化，要送入深切治療部，至最近才好轉。故此就算是健康成年人也不能輕視流感，更不能忽略嚴重病徵而不作醫治，令病情惡化及複雜化。

是次日本的流感感染者中甲型H1N1、H3N2佔九成以上，與內地、北美和亞洲地區的病毒型相似。各地亦正值流感高峰，市民假期後回港復課復市，相信會推高香港疫情，海外疫情會否持續下降仍存在變數。有報道指日本乙型流感可能會隨後大流行，如流感病毒株變種更會令疫情持續，市民要多加留意。

現時注射疫苗的比率仍偏低，兒童的接種比率只有五成多，而50歲至65歲群組更只有兩成多，遠遠不夠達致疫苗屏障的六至七成的接種率，加上在這年齡群組亦有很多人有慢性疾病，一旦感染更易發生併發症，後果嚴重。至於18至50歲群組，沒有長期病患的健康成年人因沒有政府資助，且不是強烈建議接種的一群，故現時接種率也不到兩成。在這個年齡層，隨着上班上課假期後復常，可預見有更多健康人士感染流感，而且流感高峰期一般持續兩到4個月，如果有病毒變種，有機會令個案持續並再達高峰或雙高峰狀態，如上年的流感季節便長達7個多月。故此，現時注射疫苗能提供適切的保護，未接種人士應盡快接種。

快測特效藥 可降病情嚴重性 儘管現時有快捷及準確的測試，一旦有病徵可立刻找出病毒源頭，現時的特效藥如特敏福及速福達等，在發病初期服用也可有良好效果控制病情。但病人一旦延誤治療及服用藥物，其成效則大為減退。故此，就算已注射疫苗，感染流感後也應盡快進行測試及考慮服用特效藥，以減低病情嚴重性。最好的方法當然是做好預防措施，避免到人多擠迫的地方，在公共場所應習慣戴好口罩，不要隨意觸摸口鼻，有上呼吸道病徵應盡快做快測，不要出席聚會及到公眾地方以減少散播。如在外地旅遊期間染疫，應戴上外科口罩，盡量爭取休息，亦應通知家人及導遊，找當地能提供治療的場所，一旦病情有變也可安排適時治療。

病人醫護權益協會召集人 龐朝輝醫生

病人醫護權益協進會