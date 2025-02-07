賽車手涉毒被捕暈倒不治 展死因研訊

死者 黃桂華

【本報訊】賽車好手黃桂華於去年初被指捲入販毒案，他在元朗八鄉被捕後，被指突然跑上其車輛，欲開車逃捕，最終遭鎖上手銬制服。過程中，黃桂華失去知覺，留醫一日後不治，終年57歲。死因庭昨就事件展開研訊。

患有高血壓血脂心臟病 是次研訊對象是死者黃桂華。研訊死因裁判官周至偉會同陪審團審理。死者妻子的供詞提到，死者於2016年被診斷有高血壓、高血脂和心臟病，曾接受「通波仔」手術。趙姓警員指，2024年1月31日下午1時許，他到元朗八鄉高埔村一鐵皮屋外採取執法行動。期間死者駕駛目標車輛駛至，於是截停，結果在乘客座位發現一袋現金，死者說是做生意的錢。其後，他們在另一輛目標車輛內，發現一部黑色手機，機上貼紙寫有調查目標的電話號碼，懷疑跟坪輋馬尾下村毒品案有關，遂以涉嫌販毒罪拘捕死者，警誡下死者說「無嘢講」。

趙續供稱，調查期間，死者突然登上早前曾駕駛的車，他立即追上，試圖捉着死者雙腳，以免死者踩油門，但結果不成功。車輛溜前，之後加速前進，撞到另一輛車的車尾及鐵閘，繼而向後褪。其同袍及後制服死者，當時死者曾掙扎，他捉着死者的腳，死者卻不停撐他。最終，死者被鎖上手銬，被安置在前車乘客座位。之後，他見死者把頭伏低休息。至下午3時許，死者看來暈倒，他們遂把死者拖拉到地上，有人施行急救，為死者進行心肺復甦。案件編號：CCDI 76/2024