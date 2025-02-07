簡樸房諮詢會 團體斥安置欠全面

【本報訊】「簡樸房」政策諮詢於下周一（10日）完結，多個關注團體昨日應邀出席當局的諮詢活動，會上有多名副局長官員及房屋局官員聽取意見。有關注團體表示，局方回應「未盡如人意」，又指當局不少地方「諗得簡單咗」，尤其是安置方面。雖然當局強調未來有很多簡約公屋、過渡性房屋等，加上「簡樸房」會繼續營運，形容有「底氣」處理相關需求，但團體指措施並非專門為劏房戶而設，未必能解決未來劏房戶去向問題。

關注基層住屋聯席成員區小姐表示，不少團體及街坊擔心「簡樸房」政策推出後，劏房供應減少，租金可能上升。會上官員亦表示相信租金會構成經濟壓力，惟未有提及會否設立起始租金。團體對此表示失望，希望當局盡快設立起始租金，保障街坊權益。另外，團體亦希望政府盡快約見有關團體，就劏房租務管制作出改善。

冀設起始租金安置一視同仁 關注安置政策連線成員陳偉雄指，據會上官員所言，天台屋、工廈或僭建等劏房的住戶，仍不受「簡樸房」的安置政策保障。他認為，這群住戶同樣住在劣質劏房，雖然改裝這類劏房或屬違法，但希望當局在安置上一視同仁。陳續指，對於日後若有劏房戶不合資格申請公屋，當局會否提供補貼或補償，官員亦未有回應。

房屋局則回應，簡樸房規管執法行動不會令居民流離失所，而若為簡樸房制訂起始租金，很多業主可能不願意繼續將單位分間出租，導致市場上簡樸房供應下跌，因此必須小心處理起始租金的問題。