流感確診率按周稍跌 再多32人亡

【本報訊】時值流感高峰期，據衞生署衞生防護中心最新的數據顯示，在剛過去的第5周，即1月26日至2月1日期間，流感確診率按周輕微下跌，由前一周的10.54%跌至上周的9.67%，但本地整體流感活躍程度仍維持在高水平。數據顯示，第5周共錄得55宗確診流感並需入住深切治療部（ICU）或死亡的成人個案，當中包括32宗死亡個案。至於第6周截至本月5日，首4天共錄得32宗病例，當中包括15宗死亡個案。

近九成屬甲型H1病毒 據防護中心《2019冠狀病毒病及流感速遞》最新的數據顯示，在1月26日至2月1日流感確診率為9.67%，較前一周的10.54%輕微下跌，其中89%屬於甲型H1流感病毒。而上周流感入院率為每一萬人口有0.56宗，較前一周的0.75宗下跌，其中0歲至5歲入院率為每一萬人口有2.3宗，較前一周的1.93宗上升；年滿65歲入院率則為1.4宗，低於前一周的2.07宗。

另外，同期有55宗經化驗確診流感並需入住深切治療部或死亡的成人病例，當中包括32宗死亡個案。而該55宗成人個案中，有44人已知未曾接種2024/25季節性流感疫苗。至於第6周的首4天（2月2日至5日）有32宗病例，當中包括15宗死亡個案。連同兒童個案，本流感季截至2月5日錄得240宗嚴重個案，包括137宗死亡。

過往數據顯示，在2018/19年冬季、2023年4月、2023年夏季及2023/24年流感季節的相同監測時段，分別錄得215宗、166宗、93宗及127宗個案，而本季則有199宗個案。而在上述季節的相應時段內，分別錄得107宗、92宗、66宗及76宗死亡個案。